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«Шинник» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Шинник» и «Акрон» встретятся в Кубке России 26 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Форвард «Акрона» Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Шинник» и «Акрон» встретятся в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 26 ноября. Начало игры на стадионе «Шинник» в Ярославле — в 18.15 по московскому времени.

Трансляцию проведут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт федерального канала matchtv.ru. Кроме того, игры прямого эфира «Матч ТВ» покажут онлайн-сервисы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по платной подписке и в окне ретрансляции эфира федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игровго дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями игры «Шинник» — «Акрон» также можно в нашем матч-центре.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
26 нояб, 18:15. Шинник (Ярославль)
Шинник
Акрон

«Шинник» вышел в эту стадию плей-офф Кубка России, начав выступления с четвертого раунда вместе с другими командами первой лиги. Ярославцы на своем пути обыграли «Динамо» из Владивостока (0:0, пенальти — 3:2), «Уфу» (1:0) и «Чайку» (0:0, пенальти — 4:2).

«Акрон» занял третье место в группе D, выступая с «Зенитом», «Рубином» и «Факелом».

Кубок России
ФК Акрон
ФК Шинник
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