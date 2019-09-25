Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Енисеем» (2:1) в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России отметил красоту гола соперника. Также специалист объяснил, почему его команде не удалось сыграть уверенней с первых минут.

— Кубковая игра, говорили, что будет очень сложный матч, — цитирует сайт «Зенита» Семака. — Силы и шансы были абсолютно равны. Мы играли в гостях, «Енисей» был предельно мотивирован. Большая группа игроков осталась дома в силу разных причин — кто-то из-за травм, кому-то дали отдохнуть.

В первом тайме присутствовала некая скованность, играли не так надежно в обороне как хотелось бы. Во втором тайме действовали лучше в защите и атаке. В первом тайме тоже создавали моменты, но вместо этого пропустили. Гол, конечно, красивый, но во многом случайный и сложно кого-то в нем винить. Победили в сложном матче, будем готовиться дальше.

«Енисей» — «Зенит»: все голы матча

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