Сергей Семак: «История никого не интересует. Важно то, что происходит здесь и сейчас»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил готовность команды к финальному матчу Олимп Кубка России против «Химок».

— Давно не виделись с Сергеем Юраном, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Перекинулись парой фраз о жизни нашей футбольной.

История никого не интересует. Важно то, что происходит здесь и сейчас. Любой игрок выходит на поле, чтобы побеждать.

Футбол тем и интересен, что много неожиданных результатов. На вершине всегда сложно оставаться.

Проблема настроя? Откуда она взялась? Каждая команда хочет победить.