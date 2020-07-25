Сергей Семак: «История никого не интересует. Важно то, что происходит здесь и сейчас»
16:43
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил готовность команды к финальному матчу Олимп Кубка России против «Химок».
— Давно не виделись с Сергеем Юраном, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Перекинулись парой фраз о жизни нашей футбольной.
История никого не интересует. Важно то, что происходит здесь и сейчас. Любой игрок выходит на поле, чтобы побеждать.
Футбол тем и интересен, что много неожиданных результатов. На вершине всегда сложно оставаться.
Проблема настроя? Откуда она взялась? Каждая команда хочет победить.
Материалы сюжета: Кубок России-2019/2020: финал
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