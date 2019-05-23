Сергей Хусаинов: "Пусть "Локо" подает в суд - не боюсь. От своих слов про Сухину не отказываюсь"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил "СЭ", что не боится возможного судебного иска против него со стороны московского "Локомотива".

Ранее Хусаинов в интервью изданию "Спорт день за днем", отвечая на вопрос, связаны ли ошибки судей в пользу "Локомотива" с работой в клубе Станислава Сухины, сказал: "Эти ошибки – не совпадение. Действительно идет работа с судьями, которая практиковалась с незапамятных советских времен. Она медленно перетекает из поколения в поколение. Сухина не вчера вышел из судейского состава. Многие действующие судьи или начинали с ним, или работали с ним. Братская солидарность существует, нельзя отрицать".

После финала Кубка, в котором "Локомотив" победил "Урал" (1:0), генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе резко отреагировал на высказывания Хусаинова: "Мы будем думать над его словами. Не знаю, будем ли рассматривать его судебную историю. Он не подвержен комитету по этике, как отдельная личность. Если есть доказательства, то на стол. Если нет, то нечего языком молоть".

За комментариями корреспондент "СЭ" обратился к Хусаинову.

– Я не боюсь, если "Локомотив" подаст на меня в суд. Пусть подает. Я от своих слов не отказываюсь. Помните, я в прошлом сезоне сказал, что Смолову показали желтую карточку за симуляция неспроста – она умышленная? Он в итоге не смог сыграть с ЦСКА... Тогда Мутко заявил, что мои высказывания нужно расследовать. Меня вызывали в РФС, побеседовали. Меня спросили, есть ли факт?. Я ответил: "Нет, у меня фактов нет, я такими вещами не занимаюсь. А вы по долгу службы, если хотите, займитесь, проанализируйте, проверьте..."

– Вернемся к словам Кикнадзе.

– По поводу моего интервью? Так можно проанализировать решения судей. И все станет ясно.

– У вас есть доказательства, что судьи помогают "Локо" из-за фигуры Сухины?

– А я и не собираюсь ничего доказывать. Смотрите игры. Вот одна желтая, вот вторая. Почему удалили Бикфалви? Я имел в виду определенную солидарность. Мне нечего бояться. Я в интервью сказал, что это братство началось не с Сухины. А еще с советских времен. Такая практика была и есть. И никто уже ничего не поменяет... Ни один глава РФС. Мне один авторитетный товарищ как-то сказал: "Серега, не лезь. Это не твое. Здесь уже все давным давно..." Ну вы понимаете. (Виталий Айрапетов)

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