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Сегодня, 13:53

Сенников поделился ожиданиями от Суперфинала FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от Суперфинала FONBET Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА.

«Однозначных фаворитов в финалах не бывает, потому в одном матче все может сложиться по-разному. Я трижды выигрывал Кубок России с «Локомотивом» — трижды доходили до дополнительного времени или пенальти. Все непредсказуемо, с кем бы ты ни играл. У ЦСКА есть преимущество, что матч играют в Москве. Команда Федотова увереннее прошла весеннюю часть чемпионата. Но «Краснодар» долго идет к своему первому титулу. Будет идеально выиграть в этом матче. Все игроки «Краснодара» отдадут все силы на поле, чтобы выиграть первый трофей в истории клуба. Не очень понятно, какая будет игра. «Краснодар» играет в атакующий футбол, но бывает, что в первом тайме не забивают. Сложно предположить. ЦСКА хорошо играет в обороне, да и «Краснодар» тоже умеет хорошо обороняться. Могу предположить, что ЦСКА забьет в первом тайме — у них хорошая статистика. Но как закончится игра — непонятно», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5134875-dmitrij-sennikov-podelilsya-ozhidaniyami-ot-superfinala-kubka-rossii-cska-krasnodar.html
Дмитрий Сенников
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Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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