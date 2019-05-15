Семин назвал тяжелой победу над "Ростовом" в Кубке

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Ростовом" в ответном матче 1/2 финала Олимп-Кубка России (2:0) назвал эту встречу тяжелой. Он добавил, что видеопросмотр не создал большой паузы в игре.

- Матч был тяжелым. Мы изначально оказались не в лучшей ситуации - практически любая ничья устраивала "Ростов". Но команда из нее выбралась, - приводит слова Семина официальный сайт "Локо". - Жаль, что футболисты получили травмы. В целом, я доволен. "Локомотив" в финале и бьется до последнего. Ребята проявили волевые усилия, поэтому и победили.

В первом матче нам поставили пенальти после видеоповтора, сейчас отменили гол "Ростова". Это объективная ситуация. Весь мир пришел к ВАР, и мы придем. Судьи быстро посмотрели повтор. Большой паузы не было.

Финал с "Уралом"? Встретятся две лучшие команды этого розыгрыша. С "Уралом" нам еще играть в чемпионате, а потом сразу в Кубке России. Очень сложный календарь. Матчи через два дня на третий.

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