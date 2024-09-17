Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 23:01

Семак не смог назвать сроки возвращения Глушенкова на поле

Алексей Михайлов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Рубином» (2:0).

«Хочется поблагодарить болельщиков, которые в рабочий день пришли поддержать нашу команду. Отдельное спасибо и фанатскому сектору, который делает атмосферу наших матчей ярче, эмоциональнее.

Что касается матча — первые 15-16 минут очень тяжело входили в игру. Не хватало нам и движения, и качества, и агрессии. Вторую половину первого тайма уже чуть лучше [отыграли]. Смогли забить хороший гол во втором тайме, и в целом действовали хорошо на протяжении всего тайма. Могли и еще забить. Хорошая, качественная победа», — сказал Семак.

Также специалист рассказал о ходе восстановления нападающего команды Максима Глушенкова.

«Глушенков работает по индивидуальной программе. Делает, что может. Иногда с группой, иногда — с командой. Ждем разрешения от нашего медицинского штаба, чтобы он принимал полноценное участие в тренировочном процессе и в матчах. Сроки возвращения? Пока сказать сложно», — добавил Семак.

Сергей Семак
ФК Зенит
Максим Глушенков
Читайте также
Соболева освистали в дебютном домашнем матче за «Зенит»
Украинка Ястремская потренировалась с российским теннисистом
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Захотел играть за сборную пьяным, бить рекорды Лоськова. Дзюба сделал скандальные заявления
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Ещенко считает, что оскорбления болельщиков «Зенита» в адрес Соболева могут быть временными
ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» Мх — «Динамо». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
Мантуан: «Зенит» начал чуть медленно, но потом набрал привычные для себя скорости и смог забить голы»
Соболев у трибун поблагодарил фанатов «Зенита», несмотря на оскорбления в матче с «Рубином»
Семак — об оскорблениях в адрес Соболева: «Саша — член команды. А болельщики сами решают, как к кому относиться»
Соболев: «С трибун великолепно поддерживали «Зенит», болельщикам можно сказать только спасибо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости