Ещенко считает, что оскорбления болельщиков «Зенита» в адрес Соболева могут быть временными

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на оскорбительные кричалки болельщиков «Зенита» в адрес нападающего петербуржцев Александра Соболева.

«Думаю, Соболев ожидал, что будет такая реакция. Но он принял решение, и это его выбор. Сможет ли он доказать болельщикам «Зенита», что он свой? Это будет зависеть от него. Если будет забивать и отдавать, почему нет? Конечно, это может быть временным», — сказал Ещенко «СЭ».

Во время первого домашнего матча Соболева за «Зенит» фанаты сине-бело-голубых скандировали оскорбления в адрес футболиста. 27-летний форвард стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака».