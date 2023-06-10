Селюк: «Галицкий много сделал для развития российского футбола, и ему это должно воздаться в финале Кубка»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о предстоящем суперфинале FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«Здесь, наверно, нет фаворитов. Другое дело, что ЦСКА уже неоднократно выигрывал Кубок, а для «Краснодара» это может стать первым трофеем. Все до начала старта чемпионата болели за Аргентину. С Галицким я могу быть согласен или нет, но он много сделал для развития российского футбола. Он вкладывает деньги, построил стадион, и ему должно воздаться, при всей моей любви и уважении к ЦСКА и болельщикам. Если бы ЦСКА играл, например, с «Кубанью», мне бы хотелось, чтобы армейцы взяли Кубок. В этой ситуации я бы поставил, что Краснодар завоюет Кубок. Надеюсь, что футбол будет открытым и будет больше двух голов. Если это произойдет, к Галицкому со вкусом победы придет желание еще сильнее развиваться, усиливать команду», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках суперфинала FONBET Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что на игру продано более 46 тысяч билетов.