Самый дешевый билет на кубковый матч «Енисей» — «Зенит» стоит 250 рублей
11:33
«Енисей» на своем официальном сайте объявил о старте продажи билетов на матч 1/16 финала Кубка России против «Зенита». Цена на самые дешевые билеты — 250 рублей, на самые дорогие — 850 рублей.
Матч «Енисей» — «Зенит» состоится 25 сентября в 16.30 (по московскому времени).
Билеты на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России #ЕнисейЗенитhttps://t.co/4wgL0AvOXW pic.twitter.com/SKv4NsC9er— ФК «Енисей» (@FCEnisey) September 17, 2019