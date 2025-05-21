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Самым посещаемым матчем в сезоне Кубка России стал финал Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА

Больше всего зрителей в ходе розыгрыша FONBET Кубка России в сезоне-2024/25 собрал финал Пути РПЛ с участием «Зенита» и ЦСКА 51 580 болельщиков. Эта игра прошла на «Газпром Арене».

На втором месте оказался финальный матч Пути регионов «Спартак» «Ростов» (36085 зрителей), на третьем игра «Зенит» «Ростов» в полуфинале Пути РПЛ (32050).

Суперфинал FONBET Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. В нем сыграют ЦСКА и «Ростов».

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Кубок России
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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