Самым посещаемым матчем в сезоне Кубка России стал финал Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА

Больше всего зрителей в ходе розыгрыша FONBET Кубка России в сезоне-2024/25 собрал финал Пути РПЛ с участием «Зенита» и ЦСКА — 51 580 болельщиков. Эта игра прошла на «Газпром Арене».

На втором месте оказался финальный матч Пути регионов «Спартак» — «Ростов» (36085 зрителей), на третьем — игра «Зенит» — «Ростов» в полуфинале Пути РПЛ (32050).

Суперфинал FONBET Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. В нем сыграют ЦСКА и «Ростов».