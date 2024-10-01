Стало известно расписание матчей 5-го раунда Пути регионов Кубка России

Стало известно расписание матчей 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

15 октября пройдут следующие встречи:

«Амкар» (Пермь) — «Композит» (Павловский Посад) — 17:00

«Уфа» — «Шинник» (Ярославль) — 17:00

«Сокол» (Саратов) — «Урал» (Екатеринбург) — 19:30

16 октября сыграют:

«Тюмень» — «Алания» (Владикавказ) — 17:00

«Родина» (Москва) — «Спартак» (Кострома) — 17:00

«Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 19:30

«Сочи» — «Волга» (Ульяновск) — 19:30.

Матч между «Чайкой» из Песчанокопского и «Знаменем Труда» (Орехово-Зуево) состоится 17 октября (19:00). Начало всех игр указано по московскому времени.