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Сегодня, 16:15

Стало известно расписание матчей 5-го раунда Пути регионов Кубка России

Владислав Маслов
Корреспондент
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Стало известно расписание матчей 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

15 октября пройдут следующие встречи:

  • «Амкар» (Пермь) — «Композит» (Павловский Посад) — 17:00
  • «Уфа» — «Шинник» (Ярославль) — 17:00
  • «Сокол» (Саратов) — «Урал» (Екатеринбург) — 19:30

16 октября сыграют:

  • «Тюмень» — «Алания» (Владикавказ) — 17:00
  • «Родина» (Москва) — «Спартак» (Кострома) — 17:00
  • «Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 19:30
  • «Сочи» — «Волга» (Ульяновск) — 19:30.

Матч между «Чайкой» из Песчанокопского и «Знаменем Труда» (Орехово-Зуево) состоится 17 октября (19:00). Начало всех игр указано по московскому времени.

Источник: Официальный аккаунт Кубка России
Футбол
Кубок России
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