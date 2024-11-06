«Рубин» и ЦСКА сыграют в четвертьфинале пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 6 ноября. Матч состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями противостояния «Рубин» — ЦСКА можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир — в 18.15 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

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