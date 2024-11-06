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Сегодня, 17:34

«Рубин» — ЦСКА: Файзуллаев выйдет в стартовом составе, Пьянич и Даку — в запасе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Аббосбек Файзуллаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Рубин» и ЦСКА объявили составы на первый матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Нижегородов, Тесленко, Вуячич, Безруков, Йочич, Апшацев, Рахмоналиев, Вада, Чуни.

Запасные: Корец, Нигматуллин, Ашурматов, Кабутов, Иванов, Ибу, Ломовицкий, Ходжа, Шабанхаджай, Чумич, Фамейе, Даку.

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Койта, Мусаев.

Запасные: Акинфеев, Боков, Агапов, Гайич, Лукин, Глебов, Ушаков, Бистрович, Пьянич, Кисляк, Шуманский, Гуарирапа.

Матч «Рубин» — ЦСКА состоится в среду, 6 ноября и начнется в 18.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответная игра между командами состоится 26 ноября.

Рашид Рахимов и&nbsp;Марко Николич. «Рубин» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча Кубка России
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
06 нояб, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
ЦСКА

Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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