«Ротор» не сыграет со ставропольским «Динамо» в Кубке России
12:51
Матч Кубка России между «Ротором» и «Динамо» из Ставрополя не состоится. Клуб из Волгограда пропустит первую встречу элитного раунда турнира, сообщает пресс-служба команды.
В связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией футболистов и персонала «Ротора», участие в матче против ставропольского «Динамо» невозможно.
Встреча должна была состояться 23 сентября.
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