«Ротор» не сыграет со ставропольским «Динамо» в Кубке России

Матч Кубка России между «Ротором» и «Динамо» из Ставрополя не состоится. Клуб из Волгограда пропустит первую встречу элитного раунда турнира, сообщает пресс-служба команды.

В связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией футболистов и персонала «Ротора», участие в матче против ставропольского «Динамо» невозможно.

Встреча должна была состояться 23 сентября.