«Ростов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка России смотреть сегодня

«Ростов» на своем поле примет «Зенит» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 12 марта. Матч пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Начало — в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Ростов» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

В четвертьфинале Пути РПЛ «Ростов» в 2 матчах победил «Спартак» (1:0, 2:1), сине-бело-голубые дважды были сильнее «Ахмата» (3:0, 2:1).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

12 марта 2025, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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