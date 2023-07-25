В среду, 26 июля, «Ростов» и «Рубин» сыграют в 1-м туре группового турнира FONBET Кубка России. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Начало — в 20.45 по московскому времени.

Следить за встречей в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Онлайн-трансляция матча «Ростов» — «Рубин» также будет доступна в перекличке на сайте «СЭ».

Клуб из Татарстана вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя год после вылета. В последних четырех играх команда Валерия Карпина побеждала казанцев четырежды (2:1, 5:1, 1:0, 2:0).