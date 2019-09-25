«Ростов» победил «Мордовию» и вышел в 1/8 финала Кубка

В матче 1/16 финала Олимп-Кубка России «Мордовия» принимала «Ростов». Гости одержали победу со счетом 2:0.

Оба мяча были забиты во втором тайме: отличились Ивелин Попов (с пенальти) и Александр Саплинов.

В 1/8 финала подопечные Валерия Карпина встретятся с победителем пары «КАМАЗ» — «Спартак».

Олимп — Кубок России

1/16 финала

«Мордовия» (Саранск) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:2 (0:0)

Голы: И.Попов, 51 — с пенальти (0:1). Саплинов, 57 (0:2).

«Мордовия» (Саранск): Смирнов, Сухарев (Буранов, 63), Климов, Хрипков, Юсупов, Стрелов, Поярков, Адаев, Дворецков, Джумаев, Сергеев (Соболев, 77).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Логашов, Вилюш, Маляров (Зайнутдинов, 77), Ведерников, Хаджикадунич, И.Попов (Норманн, 67), Байрамян (Шомуродов, 67), Саплинов, Глебов, Долгов.

Предупреждения: Поярков, 38. Сухарев, 50.

Судьи: Амелин (Тула). Сейфетдинов (Казань), Князев (Курск).

25 сентября. Саранск. Стадион «Старт».

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