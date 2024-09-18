Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:30

«Ростов» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Ростов» сыграет с «Оренбургом» в Кубке России 18 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий «Ростова» Роналдо.
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» дома встретится с «Оренбургом» в матче группы В пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 сентября. Игра состоится на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Ростов» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

В группе В ростовский клуб с шестью очками располагается на втором месте. Команда из Оренбурга не заработала ни одного балла и занимает последнюю строчку в квартете.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
18 сент, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Оренбург

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Ростов
Читайте также
Бывшая российская фигуристка Морозов выложила фото с флагом США
Стартует общий этап Лиги чемпионов в новом формате турнира
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Армейцы вскрыли динамовцев их же оружием, нападающего «Салавата» унесли со льда на носилках. Что произошло в КХЛ 17 сентября
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Популярное видео
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Акрон» — «Факел»: тольяттинцы вышли вперед
ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» Мх — «Динамо». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Акрон» — «Факел»: смотреть трансляцию матча Кубка России
«Акрон» — «Факел»: Дзюба выйдет в стартовом составе хозяев
Масалитин: «ЦСКА должен прервать серию из поражений в матчах с «Краснодаром» сегодня»
Третий матч ЦСКА и «Краснодара» в этом сезоне будет жарким. На этот раз — в стилистике «Ночного дозора»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости