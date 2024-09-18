Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 19:50

«Ростов» — «Оренбург»: пенальти в ворота ростовчан назначен ошибочно. У Карпина снова повод жаловаться на судейство

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Казымджан Караташ нарушает процедуру вбрасывания мяча в матче «Ростов» — «Оренбург».
Фото Скриншот трансляции

На 10-й минуте матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ростов» — «Оренбург» судья Ян Бобровский совершил ошибку, в результате чего спустя некоторое время был назначен пенальти в ворота хозяев поля.

Фото Скриншот трансляции

Арбитр не обратил внимания на то, что футболист «Оренбурга» Казымджан Караташ нарушил процедуру вбрасывания мяча. По правилам, игрок должен «располагать часть каждой своей стопы на боковой линии или на земле за пределами боковой линии». А оренбуржец оторвал правую ступню.

Фото Скриншот трансляции

Бобровскому следовало зафиксировать это, забрать мяч у Караташа и передать его ростовчанам, чтобы уже они выполнили вбрасывание.

Вместо этого судья продолжил игру, и в штрафной площади ростовчан произошел контакт мяча с рукой Евгения Чернова. Арбитр этого не увидел, но вмешались видеоассистенты Виталий Мешков и Игорь Демешко. После этого Бобровский посмотрел видеозапись и назначил пенальти в ворота «Ростова».

Фото Скриншот трансляции

Почему Мешков и Демешко не сказали Бобровскому о нарушении Караташа? Не имели права. ВАР не вмешивается в таких случаях. Таков утвержденный протокол, регламентирующий действия видеоарбитров.

Кубок России
ФК Оренбург
ФК Ростов
Ян Бобровский
Читайте также
Соболева освистали в дебютном домашнем матче за «Зенит»
Итальянский мотогонщик Сальвадори станет чемпионом National Trophy 1000 посмертно
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Популярное видео
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
ЦСКА против «Краснодара», «Ростов» — «Оренбург». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Ростов» — «Оренбург»: видео голов в матче Кубка России
«Ростов» — «Оренбург»: ростовчане вышли вперед
«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: смотреть трансляцию матча Кубка России
ЦСКА — «Краснодар»: армейцы ведут в счете после первого тайма
«Ростов» — «Оренбург»: команды обменялись голами в первом тайме
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости