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Сегодня, 17:09

«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» — ЦСКА в 1/4 финала FONBET Кубка России.

Встреча пройдет на «Ростов Арене». Начало — в 18.15 по московскому времени.

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Прохин, Кирш, Игнатов, Лангович, Акбашев, Мохеби, Тугарев, Щетинин, Комличенко.

Запасные: Песьяков, Мелехин, Вахания, Осипенко, Миронов, Ионов, Глебов, Байрамян, Уткин, Столбов, Комаров, Голенков.

ЦСКА: Тороп, Келвен, Набабкин, Виллиан Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Лукин, Рядно, Агапов, Кисляк, Ермаков, Глебов, Мендес, Чалов.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
29 нояб, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
ЦСКА

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи «Ростов» — ЦСКА.

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