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Сегодня, 17:00

Колыванов считает, что «Зенит» настроен сделать реванш в матче с «Динамо» за прошлогоднее поражение в Кубке России

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший форвард «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России между бело-голубыми и «Зенитом».

В марте 2023 года «Динамо» в серии пенальти (основное время — 1:1) обыграло «Зенит» в 1/16 финала пути регионов FONBET Кубка России.

«Динамо» в прошлом году выиграло у «Зенита» в Кубке. Я думаю, что петербуржцы серьезно готовятся к этому матчу и хотят отдать должок за прошлый год «бело-голубым», да и трофей выиграть. Они же уже давно не выигрывали Кубок России. Пока они не участвуют в еврокубках, помимо РПЛ наверняка хочется выиграть и второй трофей внутри страны. Поэтому можно сказать, что у обеих команд будет большая мотивация, да и вообще матч будет хорошим", — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

Матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится 29 ноября и начнется в 18.15 (мск). Ответная игра пройдет в марте 2024 года.

Ранее Божович назвал «Динамо» более узнаваемым клубом, чем «Зенит».

Источник: Metaratings.ru.
Игорь Колыванов
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