Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

26 мая 2025, 18:00

«Ростов» — ЦСКА: финал Кубка России пройдет 1 июня

«Ростов» и ЦСКА сыграют в финале Кубка России 1 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» и ЦСКА сыграют в финальном матче FONBET Кубка России в воскресенье, 1 июня. Игра состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Суперфинал.
01 июня 2025, 18:00. Лужники (Москва)
Ростов
0:0
ЦСКА

«Ростов» в пути РПЛ Кубка России в четвертьфинале прошел «Спартак» (1:0 и 2:1) и в полуфинале уступил «Зениту» (0:1 и 0:2). В пути регионов дончане во втором этапе полуфинала выиграли у «Локомотива» (2:0 в Москве) и в финале — у «Спартака» (2:1 в Москве).

ЦСКА в пути РПЛ в 1/4 финала победил «Рубин» (0:0 и 3:0), в полуфинале — московское «Динамо» (2:1 и 0:0), а в финале прошел «Зенита» (0:2, 2:0, пенальти — 4:3).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию решающего матча Кубка России. Ключевые события и результат игры «Ростов» — ЦСКА можно отслеживать в нашем матч-центре.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Молодой человек с ножом напал на посетителей ТЦ в Краснодаре. Что известно
Тутберидзе назвала причины неудачи Петросян на Олимпиаде
Минпросвещения РФ сообщило об изменениях в работе детских садов с 1 сентября
В Минздраве рассказали о доступных для россиян обследованиях по ОМС
«Состав усилим после чемпионата мира». Сергей Степашин – о том, каких игроков купит «Динамо» и новом тренере Шварце
Очень громкий обмен в КХЛ: «Динамо» отправило скандального канадца Комтуа в «Спартак»
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Материалы сюжета: Финал Кубка России: ЦСКА победил «Ростов» в матче за трофей
Бышовец не считает победу ЦСКА в Кубке большим достижением: «Есть лишь один значительный результат — триумф «Краснодара»
«Каждый трофей — всегда новые эмоции! В этот раз они были другими». Круговой — о ЦСКА, «Зените» и сборной России
Кафанов — о поражении «Ростова» в суперфинале Кубка России: «Прыгнули выше головы»
Кисляк — после победы ЦСКА в Кубке России: «Если акула чувствует вкус крови, она хочет есть еще и еще»
Защитник «Ростова» Вахания: «Мы как рыбы, стараемся все забыть. С игроками ЦСКА никаких подколов»
Защитник ЦСКА Лукин — о победе в Кубке Росиии: «Новая цель — золото в РПЛ!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России

Максим Фадеев и Маша Гулевич выступят на открытии Суперфинала Кубка России

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости