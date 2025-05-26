«Ростов» и ЦСКА сыграют в финальном матче FONBET Кубка России в воскресенье, 1 июня. Игра состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Суперфинал.

01 июня 2025, 18:00. Лужники (Москва)

«Ростов» в пути РПЛ Кубка России в четвертьфинале прошел «Спартак» (1:0 и 2:1) и в полуфинале уступил «Зениту» (0:1 и 0:2). В пути регионов дончане во втором этапе полуфинала выиграли у «Локомотива» (2:0 в Москве) и в финале — у «Спартака» (2:1 в Москве).

ЦСКА в пути РПЛ в 1/4 финала победил «Рубин» (0:0 и 3:0), в полуфинале — московское «Динамо» (2:1 и 0:0), а в финале прошел «Зенита» (0:2, 2:0, пенальти — 4:3).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию решающего матча Кубка России. Ключевые события и результат игры «Ростов» — ЦСКА можно отслеживать в нашем матч-центре.