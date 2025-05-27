Максим Фадеев и Маша Гулевич выступят на открытии Суперфинала Кубка России
Композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев вместе с участницей шоу «Голос. Дети» Машей Гулевич выступят перед матчем ЦСКА и «Ростова» в Суперфинале FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба турнира.
Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники» 1 июня. В этот дань в России отмечается Международный день защиты детей, поэтому в честь праздника программа матча будет напрямую связана с подрастающим поколением.
Отмечается, что Фадеев и Гулевич исполнят песню «Скажите детям», под которую игроки команд выйдут на поле в футболках со своими детскими фотографиями.
Источник: https://t.me/russiancup_official/16461
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