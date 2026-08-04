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Артига о поражении от «Родины»: «Постыдные 90 минут. Репутация «Рубина» такого не заслуживает»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Рубина» Франк Артига извинился после поражения от «Родины» (0:5) в 1-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Прежде всего я должен извиниться перед болельщиками, перед жителями нашего города. Репутация казанского «Рубина» не заслуживает того, что мы сегодня показали на поле. Могу вас заверить, что мы используем этот момент в качестве точки, когда мы приложим силы, чтобы все изменить.

Самый плохой отрезок матча? Все 90 минут были постыдные. Неуместно обсуждать футбольные и тактические моменты, когда счет 0:5. Это вопрос отношения к работе, своей профессии и футболу», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

«Родина» возглавила группу A, «Рубин» опустился на последнее место в квартете. В другом матче группы «Спартак» 5 августа на своем поле сыграет с «Оренбургом».

Во 2-м туре группового турнира «Родина» 18 августа дома встретится с «Оренбургом», а «Рубин» на следующий день на своем поле сыграет со «Спартаком».

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Кубок России
ФК Родина
ФК Рубин (Казань)
Франк Артига
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