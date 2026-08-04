Болельщики «Акрона» жестко раскритиковали команду после поражения от «Ростова»: «Вы что творите?!»

Болельщики «Акрона» раскритиковали команду после поражения от «Ростова» (0:4) в матче группового этапа FONBET Кубка России.

Фанат с трибуны высказал претензии защитнику и капитану тольяттинцев Марату Бокоеву и остальным игрокам команды. Видео опубликовал Telegram-канал «Акроним».

«Марат, *****, вы что творите?! Вы не первый день в команде. Вы, *****, отдаете... Вы три гола себе привезли, три, *****! В каждой игре по голу, вы серьезно? Вы можете лучше, мы же знаем.

С «Зенитом» — понятно, обосрались, *****, испугались. «Ростов» сраный обыграть не можете — *****, вы серьезно? Сука, вы даже вторым составом играете, мы все понимаем. Но вы по воротам бить будете когда-нибудь или нет?

До этого Дзюба был — *** с ним, вы не били по воротам. Сейчас вам че, *****, мешает? Вы че творите, *****? Мы для вас, *****, сука, ходим.

Не будут ходить больше. Вот эти вот трибуны вы пустые видите? Никто не будет ходить, если вы будете вот так играть.

Вы не хотите, что ли, *****, здесь оставаться? За эту эмблему не хотите играть? Понятно, вам пофиг, вы сегодня здесь, завтра из вас здесь никого нет. Но мы-то здесь остаемся. Вы, ****, ради нас поиграйте, пожалуйста», — попросил болельщик.

Ранее «Акрон» уступил в первых двух турах РПЛ «Зениту» (0:5) и «Рубину» (1:2).