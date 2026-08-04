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4 августа, 22:32

«Локомотив» — ЦСКА: хозяева несколько минут играли вдесятером из-за травмы Ненахова

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Локомотив» на несколько минут остался в меньшинстве в матче против ЦСКА в 1-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Во втором тайме защитник железнодорожников Максим Ненахов получил повреждение. Некоторое время футболист прихрамывал, но продолжал оставаться на поле, а затем ушел, чтобы врачи оказали ему помощь. Еще спустя несколько минут Ненахов вернулся на поле.

Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: онлайн-трансляция матча 4&nbsp;августа.«Локомотив» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
04 августа, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
ЦСКА

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