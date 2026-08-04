«Локомотив» — ЦСКА: хозяева несколько минут играли вдесятером из-за травмы Ненахова

«Локомотив» на несколько минут остался в меньшинстве в матче против ЦСКА в 1-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Во втором тайме защитник железнодорожников Максим Ненахов получил повреждение. Некоторое время футболист прихрамывал, но продолжал оставаться на поле, а затем ушел, чтобы врачи оказали ему помощь. Еще спустя несколько минут Ненахов вернулся на поле.

Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.