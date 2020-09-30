«Родина» после разгрома от «Спартака» в Кубке России крупно обыграла «Енисей»
«Родина» разгромила «Енисей» в групповом турнире Бетсити Кубка России — 3:0. В первом туре московская команда крупно проиграла «Спартаку» — 1:5.
В другой группе «Нижний Новгород» по пенальти победил «Зенит» из Иркутска — 0:0, пенальти 4:3.
Бетсити Кубок России
Группа 2
«Родина» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (1:0)
Голы: Лопатин, 17 (1:0). Еременко, 72 (2:0). Пичугин, 90 (3:0).
«Родина»: Айдаров, Шадринцев (Коротков, 46), Захаров, Лазарев, Суханов, Лактионов, Хайрулин (Абдусаламов, 68), Шавель (Еременко, 46), Иванченко (Ламанов, 64), Лопатин (Дубников, 57), Пичугин.
«Енисей»: Опарин, Марков, Цховребов, Абрамов, Сухомлинов, Иванов, Ланин, Ломакин, Песиков (Комков, 46), Глушков, Дворников (Саная, 46).
Судья: Зубов (Азов).
30 сентября. Москва. Стадион «Янтарь».
Группа 5
«Зенит» (Иркутск) — «Нижний Новгород» — 0:0 . Пенальти — 3:4
«Зенит»: Кунгуров, Пономаренко, Насадюк, Найденов (Перевозников, 88), М.С.Яковлев (Калугин, 88), Гайдуков, Марков, Колесников, И.Яковлев, Селеменев, Бондаренко.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Эдиев, Шумских, Зуйков, Маляров, Ставпец, Комолов, Гащенков, Горбунов (Осинов, 78), Федчук, Сулейманов.
Предупреждение: Пономаренко, 81.
Судья: Корецкий (Раменское).
30 сентября. Иркутск. Стадион «Труд».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2020-2021/32/