Рифат Жемалетдинов: "Даже не знаю, как словами описать то, что чувствую"

Нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов после победы над "Уралом" в финале Олимп-Кубка России (1:0) признался, что его переполняют эмоции. По его словам, он этот день не забудет никогда.
– Честно, даже не знаю, как словами описать то, что я чувствую, – цитируют "Известия" Жемалетдинова. – Безумно рад, что мы победили и взяли Кубок. Для меня это первый трофей в основной команде "железнодорожников". Этот день я точно никогда не забуду.
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https://iz.ru/880958/sevastian-terletckii/protiv-loko-net-priema-moskvichi-ustanovili-rekord-kubka-rossii
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