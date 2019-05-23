02:42 | Футбол — Олимп - Кубок России

Рифат Жемалетдинов: "Даже не знаю, как словами описать то, что чувствую"

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Нападающий "Локомотива"Рифат Жемалетдинов после победы над "Уралом" в финале Олимп-Кубка России (1:0) признался, что его переполняют эмоции. По его словам, он этот день не забудет никогда.

– Честно, даже не знаю, как словами описать то, что я чувствую, – цитируют "Известия" Жемалетдинова. – Безумно рад, что мы победили и взяли Кубок. Для меня это первый трофей в основной команде "железнодорожников". Этот день я точно никогда не забуду.

Локомотив - Урал

Кубок России: все о турнире, сетка и результаты матчей

Дополнительная информация

https://iz.ru/880958/sevastian-terletckii/protiv-loko-net-priema-moskvichi-ustanovili-rekord-kubka-rossii

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Материалы сюжета: Кубок России-2018/19. Финал "Локомотив" - "Урал"
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