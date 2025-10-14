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Судейство

14 октября 2025, 12:19

Новиков будет главным арбитром матча «Факел» — «Урал» в Кубке России

Алина Савинова

РФС объявил судейские назначения на матчи 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Игры пройдут 15-16 октября.

Главным арбитром матча между «Шинником» и «Нефтехимиком» станет Владимир Шамара. Игру «Факел» — «Урал» будет судить Никита Новиков.

15 октября, среда

«Енисей» — «Уфа»: судья — Максим Скорочкин; помощники судьи — Дмитрий Лысенко, Евгений Булатов; резервный судья — Артем Петренко; инспектор — Сергей Романов.

«Родина» — «Челябинск»: судья — Станислав Матвеев; помощники судьи — Альмир Хатмуллин, Андрей Мангушев; резервный судья — Ваге Чичилян; инспектор — Дмитрий Березнев.

«Чайка» — «КАМАЗ»: судья — Ярослав Хромей; помощники судьи — Денис Мирошник, Дмитрий Михалев; резервный судья — Матвей Заика; инспектор — Андрей Комаров.

«Шинник» — «Нефтехимик»: судья — Владимир Шамара; помощники судьи — Виталий Жолобов, Вадим Тройненков; резервный судья — Дмитрий Крайнов; инспектор — Игорь Писанко.

«Арсенал» — «Сокол»: судья — Андрей Прокопов; помощники судьи — Андрей Филипкин, Руслан Шекемов; резервный судья — Данила Цурков; инспектор — Роман Лихачев.

16 октября, четверг

«Факел» — «Урал»: судья — Никита Новиков; помощники судьи — Станислав Попков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Артем Клюев; инспектор — Алексей Сулимов.

«Торпедо» — «Велес»: судья — Ефим Рубцов; помощники судьи — Федор Валявин, Рустам Равилов; резервный судья — Юрий Матвеев; инспектор — Виктор Клепиков.

«Черноморец» — «Кубань-Холдинг»: судья — Данил Набока; помощники судьи — Яков Клепцов, Денис Попов; резервный судья — Владислав Шипков; инспектор — Алексей Тюмин.

Кубок России: расписание матчей, результаты игр, таблицы и другие новости

Источник: https://www.rfs.ru/cup/news/223201
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