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14 октября 2025, 11:00

Кубок России: расписание матчей 5-го раунда Пути регионов 15 и 16 октября

Опубликовано расписание 5-го раунда Пути регионов Кубка России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мяч Кубка России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Матчи 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России пройдут в среду и четверг, 15 и 16 октября. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала — московское.

Расписание 5-го раунда Пути регионов Кубка России

15 октября, среда

14.30. «Енисей» — «Уфа»

17.00. «Родина» — «Челябинск»

18.00. «Чайка» — КАМАЗ

18.00. «Шинник» — «Нефтехимик»

19.30. «Арсенал» — «Сокол»

16 октября, четверг

17.30. «Факел» — «Урал»

17.30. «Торпедо» — «Велес»

20.00. «Черноморец» — «Кубань Холдинг»

За результатами игр можно следить в разделе Кубка России на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В России в прямом эфире смотреть трансляцию матчей можно на телеканалах холдинга «Матч ТВ».

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