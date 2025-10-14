Кубок России: расписание матчей 5-го раунда Пути регионов 15 и 16 октября
Опубликовано расписание 5-го раунда Пути регионов Кубка России
Матчи 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России пройдут в среду и четверг, 15 и 16 октября. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала — московское.
Расписание 5-го раунда Пути регионов Кубка России
15 октября, среда
14.30. «Енисей» — «Уфа»
17.00. «Родина» — «Челябинск»
18.00. «Чайка» — КАМАЗ
18.00. «Шинник» — «Нефтехимик»
19.30. «Арсенал» — «Сокол»
16 октября, четверг
17.30. «Факел» — «Урал»
17.30. «Торпедо» — «Велес»
20.00. «Черноморец» — «Кубань Холдинг»
За результатами игр можно следить в разделе Кубка России на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В России в прямом эфире смотреть трансляцию матчей можно на телеканалах холдинга «Матч ТВ».
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