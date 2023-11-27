Радимов назвал треш-ток языком «Динамо»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал медийную перепалку между петербургским клубом и московским «Динамо» в социальных сетях.

«Моя реакция на треш-ток, который устроили клубы перед матчем? Треш-ток — язык «Динамо». Рекомендую изучить значение этого слова. Мы же предпочитаем называть это эпиграммами», — приводит слова Радимова Metaratings.ru.

В своем Telegram-канале «Динамо» опубликовал мем с тонущим ребенком и намеком, что страна будет поддерживать московский клуб в предстоящем матче.

В ответ на это «Зенит» выложил пост с изображением жемчужины, предлагающим на нее нажать. При нажатии появляются цифры 2458 и слова: «вы опустились на дно».

Встреча команд состоится 29 ноября на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Игра начнется в 18.15 мск.