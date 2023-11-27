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27 ноября, 23:55

На ближайших матчах FONBET Кубка России будут запасные красные мячи на случай снегопада

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На всех матчах 1/4 финала FONBET Кубка России будут красные мячи, которыми сыграют в случае снегопада. Об этом сообщает «РБ Спорт».

В субботу, 25 ноября, матч 16-го тура чемпионата России между «Балтикой» и «Спартаком» (2:0) в Калининграде проходил в сложных погодных условиях из-за снегопада.

Завтра, 28 ноября, в Калининграде, где «Балтика» сыграет с «Локомотивом ожидается слабый снег. 29 ноября в Оренбурге, где с местной командой встретится «Спартак», и в Москве, где «Динамо» принимает «Зенит», также прогнозируют снег.

Источник: РБ Спорт
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