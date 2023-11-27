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Сегодня, 18:15

«Балтика» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Балтика» сыграет с «Локомотивом» в Кубке России 28 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Артем Дзюба ФК «Локомотив».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Балтика» сыграет с «Локомотивом» в рамках 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 28 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 18.15 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Балтика» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Также за играми РПЛ сезона-2023/24 можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Календарь и результаты доступны в разделе турнира на сайте «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
28 нояб, 18:15. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Локомотив

Кубок России по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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