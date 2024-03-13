Президент «Урала» после победы над «Родиной»: «Хотелось бы, чтобы поперло»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над «Родиной» (1:1, пенальти 4:1) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Важнее результат, чем игра. Мы еще не отошли от «Зенита». Поэтому сегодня важен был результат. Ситуация в чемпионате всегда нас напрягает, мы столько проиграли, не можем переломить ситуацию. Попрет ли? Я не Нострадамус. Хотелось бы, чтобы поперло», — сказал Иванов.

«Урал» вышел во второй этап 1/4 финала Пути регионов, «Родина» покинула турнир.