Президент «Амкала» — о победе над «Коломной»: «Соперник легко пропускал? Не знаю, с чем это связано»

Президент «Амкала» Герман Попков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уровне футболистов «Коломны» в первом раунде пути регионов FONBET Кубка России. Команда медиалиги победила со счетом 8:1.

— Как вам уровень сопротивления? Ничего подозрительного не увидели?

— «Коломна» идет на последнем месте в своем чемпионате, плюс мы разбирали их игры. Хорошо, что сегодня удалось все реализовать. Вопрос про уровень сопротивления, наверное, надо задавать сопернику.

— Но не показалось, что соперники легко пропускал?

— Не знаю, с чем это связано. Наверное, у команды меньше ресурсов, меньше возможностей. Считаю, не все игрок «Коломны» прошли бы просмотр в медиалигу. Такая сейчас реальность, — сказал Попков «СЭ».

«Амкал» вышел во второй раунд пути регионов и встретится с «Велесом».