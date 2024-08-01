Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:55

Президент «Амкала» — о победе над «Коломной»: «Соперник легко пропускал? Не знаю, с чем это связано»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Амкала» Герман Попков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уровне футболистов «Коломны» в первом раунде пути регионов FONBET Кубка России. Команда медиалиги победила со счетом 8:1.

— Как вам уровень сопротивления? Ничего подозрительного не увидели?

— «Коломна» идет на последнем месте в своем чемпионате, плюс мы разбирали их игры. Хорошо, что сегодня удалось все реализовать. Вопрос про уровень сопротивления, наверное, надо задавать сопернику.

— Но не показалось, что соперники легко пропускал?

— Не знаю, с чем это связано. Наверное, у команды меньше ресурсов, меньше возможностей. Считаю, не все игрок «Коломны» прошли бы просмотр в медиалигу. Такая сейчас реальность, — сказал Попков «СЭ».

«Амкал» вышел во второй раунд пути регионов и встретится с «Велесом».

Кубок России
ФК Амкал
ФК Коломна
1
0
Читайте также
Спортсменов массово тошнит после соревнований в Сене
Фехтовальщица из Бразилии выступила на Олимпиаде-2024 с опухолью в спине
Турецкий NTV сообщил об обмене заключенными между РФ и США в аэропорту Анкары
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Итальянка снялась с боя ОИ против провалившей гендерный тест боксерши
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в Кубке России
«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: Гаджиев вывел хозяев вперед
«Амкал» — «Коломна»: видеообзор матча Пути регионов Кубка России
Тренер «Коломны» — о 1:8 от «Амкала»: «Ни о каком нечестном характере игры тут и говорить не стоит»
Президент «Амкала» о победе в матче Кубка России: «Пару дней повыпендриваемся и будем дальше готовиться»
«Динамо Махачкала» — «Крылья Советов»: команды не забили голы в первом тайме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тверь» вышла во второй раунд Пути регионов FONBET Кубка России

«Амкал» — «Коломна»: видеообзор матча Пути регионов Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости