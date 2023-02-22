Пресс-атташе «Волги» Савинов отреагировал на критику Слуцкого поля команды

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов прокомментировал слова Леонида Слуцкого, который раскритиковал поле на стадионе «Труд» в Ульяновске.

На этом поле 25 февраля пройдет матч FONBET Кубка России между «Волгой» и «Зенитом».

«Слуцкого послушать: у нас в стране на половине полей играть нельзя. Поэтому он сейчас и не играет, а участвует в разных шоу. Или поле плохое, или судьи судить не умеют — так всю осеннюю часть у него было.

Про поле это сугубо его личное мнение. Непосредственно к матчу с «Зенитом» приезжала комиссия, его три раза инспектировали. Решение вы знаете. За газоном следят специалисты стадиона, агроном. Его готовят к кубковому матчу в соответствии с графиком работ. Наверное, знают, что делают. Мы к матчу готовы", — цитирует Савинова Sport24.

Игра «Зенита» и «Волги» стартует в 14.30 мск.