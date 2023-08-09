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Сегодня, 21:48

Квеквекскири о победе «Факела» над ЦСКА: «Для нас этот матч был ключевым»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквекскири прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Самое главное, что мы выиграли. Очень важно в плане эмоций. Для нас этот матч был ключевым. Раньше проигрывали в основном сами себе, привозя ненужные голы. У нас было очень много моментов, не считая матча с «Балтикой». Груз есть. Довлеет, когда столько людей приезжает, армия болельщиков большая. Прекрасно понимаем, все читаем, какой негатив они пишут. Обоснованный или нет — их право», — сказал Квеквекскири.

Теперь в активе всех четырех команд группы А по 3 очка. Ранее во 2-м туре «Оренбург» обыграл «Сочи» (2:0).

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Сочи», а «Факел» отправится в гости к «Оренбургу».

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Кубок России
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Ираклий Квеквескири
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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