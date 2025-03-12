Полузащитник ЦСКА Глебов: «Мойзес уже, можно сказать, не бразилец, он чисто русский человек»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов заявил, что защитник клуба Мойзес уже не бразилец, а чисто русских человек.

— Мойзес уже, можно сказать, не бразилец, он чисто русский человек. И по-русски разговаривает. Даже можем пытаться что-то без переводчика рассказать. Он говорит, нет, не нужен мне перевод и отвечает на русском. Проиграли ему с Келлвеном в бильярд, — сказал Глебов.

12 марта ЦСКА победил «Динамо» (2:1) в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.