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Полузащитник ЦСКА Глебов: «Мойзес уже, можно сказать, не бразилец, он чисто русский человек»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов заявил, что защитник клуба Мойзес уже не бразилец, а чисто русских человек.

— Мойзес уже, можно сказать, не бразилец, он чисто русский человек. И по-русски разговаривает. Даже можем пытаться что-то без переводчика рассказать. Он говорит, нет, не нужен мне перевод и отвечает на русском. Проиграли ему с Келлвеном в бильярд, — сказал Глебов.

12 марта ЦСКА победил «Динамо» (2:1) в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

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ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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