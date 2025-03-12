Файзуллаев — о голе Койта: «Я был в шоке, когда он забил»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

— С «Динамо» у нас всегда открытая игра. Тут было тяжело и физически, и эмоционально, ведь всегда хочется выигрывать в таких играх. Спасибо болельщикам за поддержку.

— Ты снова сыграл в центре полузащиты. Как тебе?

— Было тяжело привыкнуть к новой позиции. На сборах меня тренер попробовал, но сейчас я чувствую себя лучше.

— Как оценишь гол Койты?

— Я был в шоке, когда он забил. Был в шоке, как и вы все. Как он разворачивался и пробил — шикарно. Главное — это принесло нам победу.