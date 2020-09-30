Президент РФС Александр Дюков прокомментировал новую схему розыгрыша Кубка России. С этого сезона в Кубке был введен групповой турнир.

— Понятно, что с Кубком России первый блин получается комом. Всех целей мы можем не достичь из-за ковида, но новый формат привлек внимание партнеров и спонсоров, — подчеркнул Дюков. — Мы увеличили поступления в три раза и увеличили призовой фонд в 10 раз. Клубы меняют отношение к этому турниру. По итогам этого розыгрыша внесем коррективы, и в следующем сезоне будем иметь оптимальный Кубок. В ФНЛ график непростой, у клубов этой лиги был выбор. Был вариант, что они могут закончить чемпионат не в мае, а в июне, но решение принимали сами участники. (Евгений Белоусов)