Перед кубковым матчем число отравившихся игроков «Броук Бойз» увеличилось до 17 человек

В медиафутбольном клубе «Броук Бойз» отравились уже 17 человек. 9 сентября президент клуба Дмитрий Егоров сообщал, что семь игроков команды столкнулись с инфекцией.

«Вчера к вечеру эпидемия разрослась до 17 человек. Понос и рвоту сменила температура. У меня приподнялась тоже. Однако к утру ребят начало отпускать, температура стала уходить, симптомы активно себя не проявляли.

Основная жалоба на утро — сильная слабость, но это уже лучше, чем вчера. Ждем обновлений. Ничего не едим», — написал Егоров в Telegram-канале.

В третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России медиаклуб встретится с «Сатурном». Игра состоится 11 сентября.