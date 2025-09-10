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Перед кубковым матчем число отравившихся игроков «Броук Бойз» увеличилось до 17 человек

В медиафутбольном клубе «Броук Бойз» отравились уже 17 человек. 9 сентября президент клуба Дмитрий Егоров сообщал, что семь игроков команды столкнулись с инфекцией.

«Вчера к вечеру эпидемия разрослась до 17 человек. Понос и рвоту сменила температура. У меня приподнялась тоже. Однако к утру ребят начало отпускать, температура стала уходить, симптомы активно себя не проявляли.

Основная жалоба на утро — сильная слабость, но это уже лучше, чем вчера. Ждем обновлений. Ничего не едим», — написал Егоров в Telegram-канале.

В третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России медиаклуб встретится с «Сатурном». Игра состоится 11 сентября.

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Кубок России
ФК Broke Boys
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