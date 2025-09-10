«Космос» — «Велес»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Космос» и «Велес» сыграют в 3-м раунде пути регионов FONBET Кубка России сезона 2025/2026 в среду, 10 сентября. Матч пройдет на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Начало — в 14.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

10 сентября 2025, 14:30. Салют (Долгопрудный)

Ключевые события противостояния «Космос» — «Велес» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за встречей можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

Кубок России сезона 2025/2026 пройдет с 29 июля по 24 мая.

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