Пивоваров — о победе «Динамо»: «Проявили волевые качества. В перерыве получили мотивацию»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу команды над махачкалинскими одноклубниками (2:1) во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Проявили волевые качества. В перерыве получили мотивацию от тренерского штаба. Вышли на второй тайм. Забили свои мячи. Тюкавин, Бальбуэна пропускали матч? Ротация. Матчей много. Грулев находится на реабилитации. Надеемся, что увидим его в сентябре, — сказал Пивоваров после матча.

Московское «Динамо» набрало 3 очка в двух турах Кубка России и занимает второе место в группе А. Махачкалинская команда (3) находится на третьей строчке.