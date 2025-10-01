Футбол
FONBET Кубок России
Сегодня, 08:10

«Крылья Советов» — «Сочи»: трансляция матча Кубка России начнется в 18.00 мск

«Крылья Советов» и «Сочи» встретятся в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Крылья Советов» и «Сочи» встретятся в матче 5-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 1 октября. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи самарцев и сочинцев. Следить за ключевыми событиями игры «Крылья Советов» — «Сочи» можно также в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
01 октября, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Сочи

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В первой половине группового этапа сочинцы победили самарцев (1:1, 5:3 по пенальти). В 8-м туре РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Сочи» со счетом 2:0.

Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
