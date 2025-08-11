РФС опубликовал расписание второго раунда Пути регионов Кубка России

РФС опубликовал расписание матчей второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Игры пройдут с 19 по 21 августа.

«Сатурн» 20 августа встретится в гостях с брянским «Динамо», «Алания» 20 августа сыграет на выезде с «Легионом» из Махачкалы, «Волгарь» 20 августа примет «Чертаново».

«Амкал» сыграет на выезде с «Калугой» 19 августа, 2DROTS 20 августа в гостях встретится с «Космосом» из Долгопрудного, Broke Boys 21 августа сыграют с курским «Авангардом».