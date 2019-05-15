Парфенов назвал закономерной ничью с "Арсеналом"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов заявил, что его команда закономерно сыграла вничью в ответном матче 1/2 финала Олимп-Кубка России с "Арсеналом" (2:2). Общий счет противостояния составил 3-2.

- Тяжелейшая ситуация сегодня была, - приводит слова Парфенова официальный Твиттер "Урала". - Все закономерно получилось. Благодарю ребят, что они дотерпели. Вдесятером против таких команд играть больше тайма тяжело. Также благодарю болельщиков, которые очень ждали этого успеха!

Напомним, в финале "Урал" сыграет с "Локомотивом", который сегодня победил "Ростов" (2:0).

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