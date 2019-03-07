Панюков - об Азмуне: "Сердар - хорошее приобретение. Он выделялся на фоне остальных, но по двум матчам тяжело делать глобальные выводы"

Нападающий "Урала" Андрей Панюков, права на которого принадлежат "Зениту", в интервью "СЭ" высказался о нападающем "Зенита" Сердаре Азмуне. По его мнению, форвард неплохо "стартанул", но по двум матчам тяжело делать глобальные выводы.

– Встречу с "Зенитом" вы пропускали по условиям арендного соглашения. Как вам игра со стороны?

– Мы старались, бились. "Зенит" свой момент реализовал, "Урал" – нет. Вязкий футбол, много борьбы, "стандартов".

– Погребняк вернулся в строй, провел встречу с "Зенитом". Серьезный конкурент?

– Опытный футболист. У нас три нападающих – Павел, Владимир Ильин и я. Это хорошо, в конкуренции стараешься прогрессировать. Только плюс.

– Обращаетесь к Павлу нему за советом?

– Мы хорошо общаемся.

– Он считает, что "Урал" против сине-бело-голубых заслуживал ничью.

– Согласен. Равный в принципе матч. Нельзя сказать, что "Зенит" превосходил "Урал". Так что да – ничейная игра. Как минимум.

– Как считаете – смогли бы превзойти в конкуренции в "Зените" Азмуна, Дзюбу?

– Ой. Об этом сейчас даже не думаю. Отталкиваюсь от того, что есть. Я в "Урале" до конца сезона. Все мысли о нем.

– Тем не менее Азмун – топовый форвард, разве не так?

– "Стартанул" он в "Зените" неплохо. Хорошее приобретение. Выделялся на фоне остальных в последних двух встречах питерцев. Может быть, это все на эмоциях происходило. Посмотрим, как пойдет дальше. По двум матчам тяжело делать глобальные выводы. (Виталий Айрапетов)

Андрей Панюков: "Не против, если "Урал" договорится обо мне с "Зенитом"