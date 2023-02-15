Овчинников высказался о решение РФС разрешить проводить кубковый матч между «Волгой» и «Зенитом» в Ульяновске

Валерий Овчинников, бывший тренер нижегородского «Локомотива», прокомментировал решение РФС разрешить проводить кубковый матч между «Волгой» и «Зенитом» в Ульяновске.

«Я только могу сказать одно: надо было думать, когда переходили на систему «осень-весна» Сейчас обратно надо переходить на систему «весна-осень», чтобы не было таких проблем. Ну, какая может быть погода в это время года в Ульяновске, в центре России, как думаете? Вообще-то «Зенит» голосовал за тот переход и был с ним согласен, правильно? На те средства, на которые построили питерский стадион, можно было арен двадцать возвести в стране. Это же была легенда строительства. В Ульяновске такого нет, да. Значит, надо порадовать болельщиков «Волги» хорошим футболом. То, что там прохладно будет, ничего страшного. Питерцы — люди привычные, ветрами закаленные», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Четвертьфинальная встреча в плей-офф нижней сетки Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» состоится 25 февраля в 14:30 по московскому времени.