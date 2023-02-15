Боков поделился ожиданиями от матча плей-офф Кубка России между «Волгой» и «Зенитом»

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Максим Боков поделился ожиданиями от матча плей-офф Кубка России по футболу между «Волгой» и «Зенитом», который пройдет в Ульяновске.

«Как говорили в Советском Союзе, футбол состоится в любую погоду и на любом поле. Конечно, качество газона может повлиять на саму игру и тренерские задумки. Но то, что характер игры будет такой же, как и на хорошем поле, я даже не сомневаюсь. Безусловно, все хотят начать сезон в идеальных условиях и продолжать, и закончить. Но вы же понимаете, что наша страна не только больших возможностей, но и больших перепадов температур. Климатические условия у нас совершенно разные. Идеальные условия — это здорово, но мы же говорим о профессионалах, которые заключают контракты. У них же там не прописано, на каком поле они должны обязательно играть. Они должны подстраиваться под климатические условия. Под качество поля. На то они и профессионалы, чтобы на любом поле показывать стабильное качество», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

Четвертьфинальная встреча в плей-офф нижней сетки Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» состоится 25 февраля в 14:30 по московскому времени.